باريس تواصل الحشد من أجل الحرب

تصر الأمم المتحدة على الخيار الدبلوماسي والسياسي كحل للأزمة في النيجر، من خلال التعامل مع الأمر الواقع الذي فرضه الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم أواخر شهر جويلية، وهو ما يتناغم مع موقف الدول والولايات المتحدة ودول أوروبية عديدة ويتباين مع الموقف الفرنسي، إذ مازالت باريس تضغط على المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إكواس" من أجل تنفيذ تدخل عسكري لا يبدو أنه محسوب العواقب ومن شأنه أن يغرق كل المنطقة في الفوضى والخراب.

وجاء موقف الأمم المتحدة واضحا من خلال التصريح الذي أدلى به ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الأمين العام الأممي، لقناة الشرق الإخبارية، حيث أكد أن الأمم المتحدة "تتعامل مع سلطات الأمر الواقع على الأرض"، ما يعني ضمنيا أن المجلس العسكري الحاكم في النيجر سينظر إليه كسلطة أمر واقع ويجب التعامل معه كممثل للشعب النيجري من أجل الخروج من الأزمة.

فرغم أن دوجاريك أكد أن "الطريقة الوحيدة للوصول إلى قيادة تمثل إرادة الشعب تكون عبر الانتخابات وليس عبر المظاهرات"، فقد استطرد قائلا: "لا يعود للأمين العام أن يعترف بحكومة معينة أو يعطيها شرعية أو لا، فالدول الأعضاء بشكل ثنائي هي من تعترف أو لا تعترف بالحكومات، أما نحن (الأمم المتحدة) فعلينا أن نعمل مع سلطات الأمر الواقع على الأرض".

وعاد الدبلوماسي الأممي إلى دعوة الشعوب التي ترغب في التغيير للجوء إلى صندوق الاقتراع واحترام الدستور، مؤكدا أن "تغيير الحكومة عبر السلاح ليس هو الصواب".

وقد فاجأ هذا التصريح على ما يبدو الموالين لخيار التدخل العسكري، على غرار دول "إكواس" ومن ورائها باريس، الذين كانوا يتوقعون موقفا أمميا يدين الانقلابيين ويدعوهم للتنحي عن السلطة من أجل فسح المجال لإعادة بازوم إلى الحكم، وهذا ما قد يعطي تدخلهم شيئا من المشروعية.

دوجاريك يعني ويقصد ضمنيا أن في النيجر الآن حكومة مؤقتة ومجلسا عسكريا حاكما وستتعامل معه الأمم المتحدة لأنه "أمر واقع" ولن تقبل تغيير هذا الأمر عبر السلاح، وهي رسالة واضحة إلى الداعين للتدخل العسكري.

وكانت فرنسا رفضت طلبا من المجلس العسكري لسحب قواتها البالغ عددها 1500 جندي من النيجر، وهذا ما فهم أنه إصرار فرنسي للمشاركة في أي عملية عسكرية محتملة يقرها "إكواس".

وبعد بروز واشنطن بموقف داعم للحل السلمي في النيجر، تماشيا مع مواقف دول إفريقية وازنة داخل الاتحاد الإفريقي، على غرار الجزائر وجنوب إفريقيا، فقد فشلت فرنسا في حشد الدعم الأوروبي لموقفها الداعي إلى شن عملية عسكرية بالنيجر. فإيطاليا وألمانيا اللتان تملكان وزنا ثقيلا داخل الاتحاد الأوروبي وكذا إسبانيا عبرت كلها عن رفضها لأي عملية عسكرية بالنيجر، ما يعني أنها لن تشارك في تمويل هذا الخيار بأي شكل من الأشكال، ما سيجعل باريس وحيدة في الساحة.

ويبدو أن القارة العجوز لا ترغب في فتح جبهة جديدة في القارة السمراء قبل غلق ملف الأزمة الأوكرانية والعملية العسكرية الخاصة هناك، التي استهلكت الكثير من الوقت والجهد وكلفتها الكثير من المال والسلاح دون أن يتم التوصل إلى "النصر الموعود".

ورغم قرار الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية النيجر "إلى أن تتم إعادة العمل بالنظام الدستوري وعودة الحكم المدني"، بالإضافة إلى "دراسة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لنشر قوة احتياط في النيجر"، إلا أن الخلافات بين الأعضاء لا تزال قائمة بين مؤيد ومعارض للتدخل العسكري بالنيجر، وهم يشكلون القلة في إفريقيا.

وتمنح هذه التطورات المزيد من الثقة لدى المجلس العسكري الحاكم الذي يعلم حاجة فرنسا والولايات المتحدة إلى النيجر، إذ تملكان هناك قواعد عسكرية إلى جانب ألمانيا وإيطاليا، وترغبان في الحفاظ على هذا البلد في خطط الحلف الأطلسي "الناتو" لمحاربة الإرهاب.

كما يدرك الانقلابيون أن الغرب لا يمكنه التفريط في مخزونات النيجر من اليورانيوم والنفط والذهب ويعرفون أن الغرب يخشى منافسة روسيا والصين كحلفاء جدد للأفارقة، وهذا ما يتيح لهم هامش مناورة لكسب الوقت وتجنب الصدام ورسم خارطة علاقات جديدة مع كل هذه الدول.

ومن شأن هذه التطورات أن نثني صناع القرار في باريس عن التدخل عسكريا. واللافت في ظل ما أظهرته "إكواس" من تعجّل وانفعالية وانقسام وفي ظل مسارعة دول أوروبية مثل إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وغيرها إلى عدم دعم أي تدخل عسكري وفي ظل تميز الولايات المتحدة في تجنب استخدام كلمات مثل انقلاب وانقلابيين ونزوعها، وفق تصريحات وزير الخارجية أنتوني بلينكن، باتجاه حل سلمي للحدث، أن العالم بدا متعايشا مع الانقلاب، قابلا بأمره الواقع، ساعيا إلى الاتفاق معه ومستبعدا الصدام معه.