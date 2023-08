Attaf en visite de travail dans plusieurs pays africains

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, chargé par le président de la République, entame, à partir de ce mercredi, des visites de travail au Nigeria, au Bénin et au Ghana, indique un communiqué du ministère.

«Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, chargé par le président de la République entamera, à partir d'aujourd'hui, des visites de travail en République fédérale du Nigeria, en République du Bénin et en République du Ghana, pour effectuer des concertations avec ses homologues de ces pays, membres de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)», lit-on dans le communiqué.

Les concertations porteront sur «la crise au Niger et les moyens de la prendre en charge, à travers la contribution à une solution politique qui évitera à ce pays et à la région tout entière les retombées d'une éventuelle escalade de la situation», ajoute le document.