"يوم تاريخي" .. الهند تصل إلى القمر

تمكنت المركبة الهندية تشاندريان-3 من الهبوط على سطح القمر الأربعاء بسلام، الأمر الذي وصفه رئيس الوزراء الهندي بأنه "يوم تاريخي".

ويعد هبوط هذه المركبة غير المأهولة على سطح القمر محطة تاريخية لأكثر بلدان العالم تعدادا للسكان، الذي يأمل في الانضمام إلى نادي الدول القليلة التي نجحت في الهبوط على القمر، بعد أربع سنوات على محاولة كانت فاشلة.

وكان من المتوقع أن تحط "تشاندريان-3" بعيد الساعة 18,00 بالتوقيت المحلي الهندي (الساعة 12,30 ت غ) قرب القطب الجنوبي للقمر غير المستكشف كثيرا، ما سيشكل سابقة عالمية في برنامج فضائي.

وتأتي هذه المحاولة الجديدة للبرنامج الفضائي الهندي الذي يشهد ازدهارا، بعد أربع سنوات على فشل كبير بعدما فقد الفريق على الأرض الاتصال بالمركبة قبل وصولها إلى القمر.

للعلم، تضم تشاندريان-3 التي طورتها المنظمة الهندية للبحث الفضائي (ISRO)، جهاز الهبوط "فيكرام" (الشجاعة باللغة السانسكريتية) والروبوت المتحرك "برغيان" (الحكمة) لاستكشاف سطح القمر.

وقبل الانجاز الهندي، هبطت 3 دول فقط على سطح القمر، هي روسيا والولايات المتحدة والصين، فيما نجحت الأخيرة لوحدها حتى الآن في الوصول إلى جانبه المظلم، وهو هدف تسعى الهند أيضا إلى تحقيقه.