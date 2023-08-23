الوزير الأول يجري محادثات مع نظيره الصحراوي

أجرى الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، بقصر الحكومة محادثات ثنائية مع بشرايا حمودي بيون، الوزير الأول للجمهورية العربية الصحراوية لديمقراطية، حسبما أورده بيان الوزارة الأولى.

وخلال هذه المحادثات عبر الطرفان عن ارتياحهما للعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وأكدا إرادتهما الراسخة لمواصلة التعاون الثنائي وتطويره في شتى المجالات.

واستعرض الوزير الأول مع نظيره الصحراوي آخر التطورات المتعلقة بقضية الصحراء الغربية على كل المستويات.

وأكد بن عبد الرحمان موقف الجزائر الثابت والداعم لنضال الشعب الصحراوي من أجل تكريس حقه في تقرير مصيره وفقا لقرارات الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ذات الصلة.