بومرداس: آخر إنذار لاسترجاع العقار الصناعي غير المستغل

أعلن وزير الصناعة علي عون عن تقديم آخر إنذار لاسترجاع العقار الغير المسافة بالمنطق الصناعية بالاربعطاش لولاية بومرداس وتوزيعه على أصحاب المشاريع الاستثمارية.

وكشفت زيارة علي عون وزير الصناعة للمنطقة الصناعية الاربعطاش ضمن البرنامج على وضعية تقدم انجاز المنطقة الصناعية الاربعطاش المدرجة ضمن برنامج انجاز 50 منطقة صناعية جديدة.

تتربع هذه المنطقة على 136 هكتار منها 109 هكتار قابلة للمنح، تضم 258 قطعة مجزئة إلى ثلاث مناطق فرعية متخصصة في الصناعات الغذائية والتحويلية، وفي الصناعات الميكانيكية والالكترونية، إلى جانب الصناعات الصيدلانية.

بعد الاستماع إلى شروحات وافية حول الأشغال المنجزة والمتبقية لاسيما المتعلقة بالربط بالشبكة الداخلية للكهرباء والغاز الذي بلغ نسبة تقدم 98%للغاز و 93% للكهرباء.

في هذا الصدد، أعطى الوزير تعليمات بضرورة الإسراع بربط المشاريع الاستثمارية المنجزة بالطاقة في أقرب الآجال، كما عبر عن ارتياحه لنسبة الانجاز المسجلة بعدما كان هذا المشروع مهمل ومهمش.

كما شدد الوزير على التطبيق الصارم للقانون بخصوص استرجاع العقار غير المستغل قصد توجيهه لحاملي المشاريع الاستثمارية ذات القيمة المضافة.

وفي المرحلة الثانية تفقد الوزير مشروع مؤسسة "تفاديس" فرع مجمع مدار لانجاز مصنع تكرير وتحويل السكر بطاقة إنتاجية 200 طن/يوميا من السكر الأبيض، السكر الأحمر والسائل.

وقف الوزير على الأشغال المنجزة منذ تحويل هذا المصنع إلى حافظة مجمع مدار بعد مصادرته بقرارات نهائية للعدالة.

تعرف الأشغال نسبة متقدمة جدا حيث من المرتقب الانتهاء منها في نهاية السنة الجارية ودخول المصنع حيز الاستغلال في بداية 2024.

ومن المرتقب أن يشغل المصنع أزيد من 1200 منصب شغل منهم 500 منصب شغل مباشر، حيث زُوّد المصنع بأحدث التكنولوجيات في المجال لضمان جودة إنتاجية عالية كما سيساهم هذا المشروع في تحقيق الاكتفاء الذاتي وطنيا من مادة السكر وتحويل الفائض إلى التصدير.