تيبازة: الإطاحة بشبكة لترويج المؤثرات العقلية

أطاحت مصالح أمن دائرة شرشال بأمن ولاية تيبازة، اليوم الأربعاء، بشبكة إجرامية منظمة مختصة في ترويج المؤثرات العقلية، وأوقفت ثلاثة أشخاص ينشطون ضمن الشبكة.

عملية الإطاحة بالشبكة الإجرامية المنظمة المختصة في ترويج المؤثرات العقلية، جاءت استغلالا لمعلومات وردت إلى ذات المصلحة بشأن نشاط مشبوه لعناصرها، ليتم وضع خطة ميدانية محكمة مكنت من توقيف المشتبه فيه الرئيسي وبالتنسيق الدائم مع وكيل الجمهورية لدى محكمة شرشال، تم تنفيذ إذن بالتفتيش لمسكن المشتبه فيه، أين تم ضبط وحجز 2610 قرص مهلوس.

كما امتدت أيادي الشرطة إلى اثنين من شركاءه، ليتم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم عن قضية الحيازة والمتاجرة بالمؤثرات العقلية وتقديمهم أمام نيابة الجمهورية بمحكمة شرشال.