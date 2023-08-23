تيبازة: انتشال جثة مجهولة الهوية بساحل الداموس

انتشلت مصالح الحماية المدنية بتيبازة، اليوم الأربعاء، جثة في حالة متقدمة من التعفن لشخص مجهول الهوية بشاطئ "شبه الجزيرة" ببلدية الداموس، أقصى غرب تيبازة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية تيبازة بتدخل الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالداموس على الساعة الثانية من زوال اليوم، من أجل نقل جثة في حالة متقدمة من التعفن من جنس أنثى مجهولة الهوية، من شاطئ شبه الجزيرة بالداموس .

وقد تم نقل الجثة من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الداموس.

كما أشارت ذات المصالح إلى تدخل الوحدة الرئيسة للحماية المدنية بتيبازة، اليوم على الساعة 13سا 42د من أجل إسعاف وإجلاء ضحية تعرضت لحادث اصطدام بدراجة مائية أثناء إنزالها إلى البحر بشاطئ كوالي بلدية ودائرة تيبازة.

وأفادت أن الضحية تبلغ من العمر85 سنة من جنس أنثى تم إسعافها ونقلها إلى مستشفى تيبازة.