الطارف : توقيف 5 اشخاص مبحوث عنهم قضائيا

أوقفت مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة الذرعان بولاية الطارف اثر عملية مداهمة واسعة النطاق شملت مختلف الأماكن المشبوهة من توقيف 5 أشخاص مبحوث عنهم ، المعنيون اعمارهم تتراوح ما بين 24سنة و 42 سنة ينحدرون من مدينة الذرعان وجميعهم محل اوامر و احكام قضائية عن عدة قضايا متعلقة بجرائم ماسة بالاشخاص والممتلكات كما مكنت نفس العملية وضمن ذات المداهمة الأمنية من الاطاحة بشخص ينشط في يبع المشروبات الكحولية بطريقة غير شرعية و بدون رخصة المعني في العقد الثالث من العمر من ذوي السوابق العدلية ينحدر من مدينة الذرعان، أين حجزت كمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدرت من 1727 وحدة من مختلف انواع الخمور، بالتنسيق الجهات القضائية المختصة تم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضد جميع الموقوفين ،