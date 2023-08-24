الأمين العام لوزارة الخارجية في زيارة إلى النيجر

يقوم الأمين العام لوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، بزيارة إلى النيجر ابتداء من اليوم الخميس، وذلك بتكليف من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون.

وجاء في بيان وزارة الخارجية: "بتكليف من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يقوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد لوناس مقرمان، بزيارة إلى جمهورية النيجر الشقيقة ابتداء من اليوم 24 أغسطس 2023".

وتأتي هذه الزيارة -حسب ذات المصدر- في إطار المساعي "الحثيثة" و"المتواصلة" للجزائر قصد "الإسهام في إيجاد حل سياسي للأزمة في النيجر، يجنب لهذا البلد الجار والشقيق وكذلك للمنطقة بأكملها المزيد من المخاطر".

وبمناسبة هذه الزيارة، مقرمان "سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين والشخصيات في جمهورية النيجر"، يضيف البيان.