البويرة: حجز لحوم فاسدة

تمكنت مصالح أمن ولاية البويرة من حجز لحوم بيضاء فاسدة كانت موجهة للاستهلاك البشري ، حيث تم حجزها والتخلص منها بالمركز التقني للردم.

وحسب بيان خلية الإعلام والاتصال لأمن ولاية البويرة فإن عناصر الأمن الحضري الثالث تمكن من حجز 2220 كلغ من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك البشري، من أجنحة دجاج ، هياكل الدجاج ، شوارما محضرة بعقاقير مجهولة المصدر، و12 كلغ من العقاقير منعدمة الوسم القانوني و مجهولة المصدر، كانت موضوعة على أرضية غرفة تبريد دون وضع أي عازل ودون مراعاة أدنى شروط الحفظ والنظافة، تم حجز الكميات المذكورة واتلافها على مستوى مركز الردم التقني، وأنجز ملف قضائي ضد المخالف وأرسل الى الجهات القضائية.