فاجعة في غرداية

توفي أمس الأربعاء أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و11 سنة غرقا في حوض بواحة نخيل تقع في منطقة سبسب التي تبعد بـ 70 كلم عن جنوب ولاية غرداية حسبما أشارت إليه مصالح الحماية المدنية.

وفور تلقيهم الخبري تنقلت عناصر الحماية المدنية والسلطات المحلية إلى مكان الحادث حيث تم انتشال جثث الغرقى (ثلاثة ذكور وطفلة) من قبل الجيران والمارة قبل تحويلها إلى مستشفى متليلي وفق ذات المصدر.

وقد فتحت المصالح المختصة تحقيقا لمعرفة ملابسات هذا الحادث.

كما قامت مصالح الحماية المدنية عبر المساجد والاذاعة المحلية لولاية غرداية بالعديد من الأعمال التحسيسية حول مخاطر السباحة في المجمعات المائية من آبار وأحواض السقي والمسابح داعية إلى ضرورة التحلي بالوعي الجماعي لمكافحة هذه الظاهرة المميتة.