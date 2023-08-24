الرزنامة الكاملة للرابطة المحترفة الأولى

رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد 2023-2024، التي كشفت عنها اليوم الخميس رابطة كرة القدم المحترفة:

الجولة الأولى (15-16 سبتمبر):

اتحاد خنشلة - وفاق سطيف، نادي بارادو - اتحاد الجزائر، نجم مقرة - شبيبة القبائل، اتحاد سوف - شباب بلوزداد، شبيبة الساورة - اتحاد بسكرة، أولمبي الشلف - مولودية وهران، مولودية الجزائر - نجم بن عكنون، مولودية البيض - شباب قسنطينة.

الجولة الثانية:

اتحاد الجزائر - اتحاد خنشلة، شبيبة القبائل - نادي بارادو، شباب بلوزداد - نجن مقرة، اتحاد بسكرة - اتحاد سوف، مولودية وهران - شبيبة الساورة، نجم بن عكنون - أولمبي الشلف، شباب قسنطينة - مولودية الجزائر، وفاق سطيف - مولودية البيض.

الجولة الثالثة:

اتحاد خنشلة - شبيبة القبائل، نادي بارادو - شباب بلوزداد، نجم مقرة - اتحاد بسكرة، اتحاد سوف - مولودية وهران، شبيبة الساورة - نجم بن عكنون، أولمبي الشلف - شباب قسنطينة، مولودية الجزائر - مولودية البيض، وفاق سطيف - اتحاد الجزائر.

الجولة الرابعة:

شباب بلوزداد - اتحاد خنشلة، اتحاد بسكرة - نادي بارادو، مولودية وهران - نجم مقرة، نجم بن عكنون - اتحاد سوف، شباب قسنطينة - شبيبة الساورة، مولودية البيض - أولمبي الشلف، مولودية الجزائر - وفاق سطيف، شبيبة القبائل - اتحاد الجزائر.

الجولة الخامسة:

اتحاد خنشلة - اتحاد بسكرة، نادي بارادو - مولودية وهران، نجم مقرة - نجم بن عكنون، اتحاد سوف - شباب قسنطينة، شبيبة الساورة - مولودية البيض، أولمبي الشلف - مولودية الجزائر، وفاق سطيف - شبيبة القبائل، اتحاد الجزائر - شباب بلوزداد.

الجولة السادسة:

مولودية وهران - اتحاد خنشلة، نجم بن عكنون - نادي بارادو، شباب قسنطينة - نجم مقرة، مولودية البيض - اتحاد سوف، مولودية الجزائر - شبيبة الساورة، أولمبي الشلف - وفاق سطيف، اتحاد بسكرة - اتحاد الجزائر، شباب بلوزداد - شبيبة القبائل.

الجولة السابعة:

اتحاد خنشلة - نجم بن عكنون، نادي بارادو - شباب قسنطينة، نجم مقرة - مولودية البيض، اتحاد سوف - مولودية الجزائر، شبيبة الساورة - أولمبي الشلف، اتحاد الجزائر - مولودية وهران، شبيبة القبائل - اتحاد بسكرة، وفاق سطيف - شباب بلوزداد.

الجولة الثامنة:

شباب قسنطينة - اتحاد خنشلة، مولودية البيض - نادي بارادو، مولودية الجزائر - نجم مقرة، أولمبي الشلف - اتحاد سوف، شبيبة الساورة - وفاق سطيف، نجم بن عكنون - اتحاد الجزائر، مولودية وهران - شبيبة القبائل، اتحاد بسكرة - شباب بلوزداد.

الجولة التاسعة:

اتحاد خنشلة - مولودية البيض، نادي بارادو - مولودية الجزائر، نجم مقرة - أولمبي الشلف، اتحاد سوف - شبيبة الساورة، وفاق سطيف - اتحاد بسكرة، اتحاد الجزائر - شباب قسنطينة، شبيبة القبائل - نجم بن عكنون، شباب بلوزداد - مولودية هران.

الجولة العاشرة:

مولودية الجزائر - اتحاد خنشلة، أولمبي الشلف - نادي بارادو، شبيبة الساورة - نجم مقرة، اتحاد سوف - وفاق سطيف، مولودية البيض - اتحاد الجزائر، شباب قسنطينة - شبيبة القبائل، نجم بن عكنون - شباب بلوزداد، مولودية وهران - اتحاد بسكرة.

الجولة الحادية عشر:

اتحاد خنشلة - أولمبي الشلف، نادي بارادو - شبيبة الساورة، نجم مقرة - اتحاد سوف، وفاق سطيف - مولودية وهران، اتحاد الجزائر - مولودية الجزائر، شبيبة القبائل - مولودية البيض، شباب بلوزداد - شباب قسنطينة، اتحاد بسكرة - نجم بن عكنون.

الجولة الثانية عشر:

شبيبة الساورة - اتحاد خنشلة، اتحاد سوف - نادي بارادو، نجم مقرة - وفاق سطيف، أولمبي الشلف - اتحاد الجزائر، مولودية الجزائر - شبيبة القبائل، مولودية البيض - شباب بلوزداد، شباب قسنطينة - اتحاد بسكرة، نجم بن عكنون - مولودية وهران.

الجولة الثالثة عشر:

اتحاد خنشلة - اتحاد سوف، نادي بارادو - نجم مقرة، وفاق سطيف - نجم بن عكنون، اتحاد الجزائر - شبيبة الساورة، شبيبة القبائل - أولمبي الشلف، شباب بلوزداد - مولودية الجزائر، اتحاد بسكرة - مولودية البيض، مولودية وهران - شباب قسنطينة.

الجولة الرابعة عشر:

نجم مقرة - اتحاد خنشلة، نادي بارادو - وفاق سطيف، اتحاد سوف - اتحاد الجزائر، شبيبة الساورة - شبيبة القبائل، أولمبي الشلف - شباب بلوزداد، مولودية الجزائر - اتحاد بسكرة، مولودية البيض - مولودية وهران، شباب قسنطينة - نجم بن عكنون.

الجولة الخامسة عشر:

اتحاد خنشلة - نادي بارادو، اتحاد الجزائر - نجم مقرة، شبيبة القبائل - اتحاد سوف، شباب بلوزداد - شبيبة الساورة، اتحاد بسكرة - أولمبي الشلف، مولودية وهران - مولودية الجزائر، نجم بن عكنون - مولودية البيض، وفاق سطيف - شباب قسنطينة.