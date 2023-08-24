وزير المالية يتباحث مع نظيره الجنوب إفريقي

أجرى وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الخميس بجوهانسبورغ (جنوب إفريقيا)، لقاء مع وزير المالية الجنوب الإفريقي إنوك غودونغوانا، تمحور حول تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وتم خلال هذا اللقاء، الذي جرى على هامش أشغال الدورة الـ15 لقمة مجموعة "بريكس"، تناول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وكذا استعراض الفرص المتاحة لتعزيز التبادل التجاري والاستثمار المشترك، بهدف تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

و في هذا الإطار، يضيف ذات المصدر، تعهد الطرفان بمواصلة الجهود الرامية إلى ''تطوير العلاقات الاقتصادية وترقيتها إلى مصاف العلاقات التاريخية وعلاقات الصداقة التي طالما تميز بها كلا البلدين''.

وفي نفس السياق، ''تمت مناقشة ملف انضمام الجزائر إلى البنك الجديد للتنمية''، حيث أعرب وزير المالية الجنوب إفريقي - حسب البيان - عن دعم دولته لملف انضمام الجزائر لهذا البنك، مؤكدا بأنه ''سيتم بذل كل الجهود الممكنة لتسريع عملية الانضمام''.

كما تمحورت المناقشات حول القضايا التي تم طرحها في القمة الخامسة عشرة لدول "بريكس"، لاسيما تلك المتعلقة بالتعاون المالي والنقدي، يوكد المصدر، مشيرا أيضا إلى التطرق في إطار هذا اللقاء، إلى ''كيفية ترقية المعاملات التجارية باستعمال العملات الوطنية''.