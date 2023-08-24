تصريح عطاف بعد زيارة نيجيريا (فيديو)

نشرت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، تصريح لوزير الخارجية، أحمد عطاف، عقب المشاورات التي أجراها مع نظيره النيجيري، يوسف مايتما توجار، في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية، بتكليف من رئيس الجمهورية.

أهم ما جاء في تصريحات عطاف:

توافق الرؤى بين الجزائر ونيجيريا حول ضرورة تنسيق الجهود المبذولة من قبل البلدين من أجل تعزيز الزخم الدولي حول المسار السياسي والسلمي لحل الأزمة في النيجر.

رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يؤمن بقوة بأنّ المجال لا يزال متاحا لحل سياسي تفاوضي للأزمة في النيجر.

رئيس الجمهورية رافع بكل حزم وعزم بضرورة الاحترام الكامل للإطار القانوني والإفريقي الذي يحذر ويرفض التغييرات غير الدستورية للحكومات.

رئيس الجمهورية يؤمن بضرورة العودة إلى النظام الدستوري في النيجر والحفاظ على المكتسابات التي حققها هذا البلد الشقيق.

الفيديو الذي نشرته وزارة الخارجية: