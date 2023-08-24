تعليمات وزير التربية قبل الدخول المدرسي

ترأس وزير التربية الوطنية، الأستاذ عبد الحكيم بلعابد، اليوم الخميس، ندوة وطنية في مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي، لمتابعة مدى تنفيذ العمليات المتعلقة بمجريات الدخول المدرسي في آجالها.

وحسب بيان وزارة التربية حضر أشغال الندوة الوطنية إطارات من الإدارة المركزية، وأعضاء الخلية المركزية المكلفة بمتابعة الدخول المدرسي، ومديرو التربية، والأمناء العامون لمديريات التربية.

وتمحورت تعليمات الوزير بلعابد –وفق البيان- حول:

- تنفيذ مراحل العمليات المتعلقة بالتوظيف على منصب أستاذ المدرسة الابتدائية لمادتي اللغة الإنجليزية والتربية البدنية والرياضية عبر الأرضية الرقمية،

- توظيف منتوج التكوين من خريجي المدارس العليا،

- تعيين الناجحين في الامتحانات المهنية،

- إتمام تنفيذ الإجراءات المتعلقة بعملية بالدخول والخروج الولائي، التي ستتم رقميا،

- التكفل بنقل مرافقي الحياة المدرسية إلى المراكز الجهوية للتكوين التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين وإعادتهم بعد انقضاء فترة التكوين،

- ضبط وضعية تسديد المنحة المدرسية الخاصة 5000 دج،

- متابعة عملية توزيع وبيع الكتاب المدرسي،

- توزيع الألواح الرقمية على المدارس المعنية بالاستفادة، قبل التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة،

- ضبط وضعية المؤسسات التعليمية التي تعاني من ضغط حسب البلديات في كل ولاية، تزامنا مع الانتهاء من جلسات اللجنة الوزارية لإنشاء المؤسسات التعليمية واقتراح الحلول المناسبة لمعالجة الضغط،

- التأكد من تنصيب خلايا متابعة الدخول المدرسي، ابتداء من يوم الإثنين 21 أوت 2023 وتمكينها من أدوات العمل، موازاة مع الخلية المركزية التي نُصِّبت لنفس الغرض.

وفي هذا الصدد، تابع الوزير، مدى التقدم في إنجاز كل العمليات المذكورة ولاية بولاية، وشدّد على وجوب المتابعة الشخصية والدقيقة لمديري التربية لملفات الدخول المدرسي، والالتزام بالرزنامة الزمنية المحدّدة في الإجراءات العملياتية مع مواصلة إتمام وإنجاز كافة العمليات المسجلة في آجالها وبالصرامة والدقة اللازمتين، يضيف البيان.

وفيما تعلّق بالكتاب المدرسي، أكد الوزير على وجوب توزيع نقاط بيع الكتب المدرسية والمكتبات المعتمدة والمعارض على مختلف مناطق الولاية، لتقريبها من الأولياء واستعمال كافة الوسائل المتاحة لإعلامهم بعناوين وأماكن تواجدها والفترات الزمنية المحدّدة لهذه العملية.

أما بخصوص تأطير مادتي اللغة الإنجليزية والتربية البدنية والرياضية في التعليم الابتدائي، أكد الوزير أن المعنيين بالتوظيف سيتحصلون على تعييناتهم قبل تاريخ 31 أوت 2023، وسيستفيدون من فترة تكوين تمتد من يوم الأحد 3 سبتمبر إلى يوم الخميس 14 سبتمبر 2023، وستتولى مديريات التربية بإعلامهم بتفاصيل هذه العملية، حسب المصدر ذاته.

كما سيستفيد مرافقو الحياة المدرسية من فترة تكوين في المراكز الجهوية للتكوين التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، ابتداء من يوم الأحد 3 سبتمبر 2023، وقد أسدى الوزير تعليمات لتكفل مديري التربية بنقلهم إلى هذه المراكز وإعادتهم بعد انقضاء التكوين.

كما أمر بلعابد بوجوب التطبيق الصارم لآلية المعالجة البيداغوجية لنتائج تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، مؤكّدا أن هذا الإجراء كفيل بسدّ الثغرات لدى المتعلّمين وتجاوز الصعوبات المشخّصة لديهم، حيث تم تحديد الأدوات التي ترتكز عليها آلية المعالجة البيداغوجية وكيفيات إجرائها في مرحلة التعليم المتوسط وفي مرحلة التعليم الابتدائي، وتوضيح الإجراءات المصاحبة للعملية، خاصة ما تعلّق بتكوين المفتشين والمديرين والأساتذة وتحديد دور كل متدخّل.

وفي الختام، أمر الوزير مديري التربية بالتواجد الشخصي ومعاونيهم من رؤساء المصالح والمكاتب في المؤسسات التعليمية يومي 27 أوت و3 سبتمبر 2023 على التوالي، تاريخي استئناف العمل للموظفين الإداريين وموظفي التعليم (الأساتذة).