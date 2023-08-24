مولودية وهران .. المسلسل يتواصل

يتواصل الغموض على المستوى الإداري في مولودية وهران رغم مرور أسبوع على إعلان شركة "هيبروك" الاستحواذ على 90 في المئة من أسهم الشركة الرياضية التابعة للنادي.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي، اليوم الخميس، بيانا، أكدت فيه إصدار محكمة وهران أمر استعجالي برفع الحراسة القضائية على الشركة الرياضية ذات الأسهم وذلك بطلب من النادي الهاوي لمولودية وهران.

ووفق ذات البيان فإن تسيير الشركة انتقل قانونا إلى مجلس إدارة الشركة دون سواه، ما يعني نهاية فترة تسيير الحارس القضائي رسميا.

ويعتبر هذا القرار بمثابة انتصار للنادي الهاوي على حساب الحارس القضائي الذي كان قد نشر بيانا الاثنين الماضي اتهم فيه أطرافا بعرقلة عمله، حيث تم منع التشكيلة من إجراء حصة تدريبية بملحق ميلود هدفي تحت قيادة المدرب التونسي معز بوعكاز، وهو ما تأكد اليوم بعدما استأنفت العناصر الوهرانية التدريبات اليوم بقيادة التقني عيسى كينان.

وإضافة إلى التأخر في التحضيرات قبل 22 يوما على انطلاق المنافسة يخشى "الحمراوة" أن تؤثر حالة اللااستقرار الإداري على النادي، في ظل صمت الشركة المالكة الجديدة وتأخر إعلان مجلس إدارة لتسيير أمور الفريق.