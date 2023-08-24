وفاة قائد فاغنر .. هذا ما قاله بوتين

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن خالص تعازيه لعائلات ضحايا حادثة تحطم الطائرة في مقاطعة تفير.

ووصف بوتين، وفق ما نقلت "سبوتنيك"، قائد فاغنر الذي قضى في الحادثة، يفغيني بريغوجين، بأنه "رجل واجه أقدارا صعبة، وارتكب أخطاء جدية، لكنه حقق النتائج المرجوة لنفسه وللقضية المشتركة، كما كان شخصا ورجل أعمال موهوبا".

وأشار بوتين إلى أن بريغوجين "كان يعمل في روسيا والخارج، ولا سيما في إفريقيا، في مجالات النفط والغاز وغيره، وعندما عاد من إفريقيا قابل مسؤولين (روس)".

وأكد بوتين: "رئيس لجنة التحقيق أبلغ عن بدء التحقيق في تحطم الطائرة التي كان على متنها بريغوجين وسنكمله حتى النهاية".

نشرت مؤسسة الطيران الفيدرالية الروسية "روس أفياتسا" يوم أمس الأربعاء قائمة بأسماء ضحايا تحطم الطائرة المدنية في مقاطعة تفير الروسية.

وبحسب المؤسسة، كان على متن الطائرة "قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، ودميتري أوتكين، ويفغيني ماكاريان، وسيرغي بروبوستين، وألكسندر توتمين، وفاليري تشيكالوف، ونيكولاي ماتوسيف".