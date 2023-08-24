"المغرب يحاول توريط شركات أجنبية"

أدانت جبهة البوليساريو، اليوم الخميس، محاولات الاحتلال المغربي توريط شركات أجنبية للاستثمار في الطاقة الخضراء بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، مؤكدة أن هذه المحاولات مصيرها الفشل، مثلها مثل اتفاقيات الصيد والزراعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

ونبهت جبهة البوليساريو في بيان صادر عن منصور عمر، عضو الأمانة الوطنية للجبهة، المكلف بالاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية، إلى خطورة تداعيات هذه المحاولات المغربية الرامية إلى توريط شركات أجنبية للاستثمار في الطاقة الخضراء بالمناطق المحتلة، مؤكدة أن هذه الشركات لن تجني "سوى فقدان استثماراتها والمخاطرة بحياة عمالها وقطع الطريق أمام أية استثمارات مستقبلية واعدة لها مع الجمهورية الصحراوية بعد الحل النهائي للقضية، إلى جانب خرقها للقانون الدولي والشرعية الدولية وما ينجر عن ذلك من مواجهات قانونية محتملة".

وأوضح منصور عمر أن هذا العمل "لا يخرج إطلاقا عن إطار محاولات مبتذلة وسافرة في حرب استعمارية خاسرة مسبقا ضد الشعب الصحراوي الذي لا يسعى إلا لتحقيق حقه من خلال تطبيق واحترام مقتضيات القانون الدولي التي تعترف له بهذا الحق".

إلى ذلك، تناول البيان الوضع الحالي للقضية الصحراوية، حيث أشار إلى استمرار الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي يمارسها المغرب بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، ومنها حملات القمع والاختطاف والاختفاء القسري الذي شمل أزيد من 400 صحراوي وصحراوية من المدنيين العزل، والاعتقالات التعسفية التي شملت مئات الصحراويين والصحراويات، إلى جانب "تماديه في تحدي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، ومواصلة حصاره المطبق على المناطق الصحراوية المحتلة ومنع الصحافة الدولية والمنظمات الحقوقية والمراقبين الدوليين من زيارتها".