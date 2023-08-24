توقيف 8 أشخاص وحجز أسلحة بيضاء بمستغانم

في إطار محاربة الجريمة بجميع أشكالها، خاصة عصابات الأحياء لما تشكله من خطر على الأمن والسكينة العمومية، وبعد تلقي معلومات مفادها نشوب شجار بين عصابتين بواسطة الأسلحة البيضاء بحي دبدابة ببلدية صيادة، سبب جوا من الخوف والهلع لدى سكان الحي، مباشرة وتنفيذا لتعليمات قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمستغانم تم وضع خطة محكمة والتدخل من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بصيادة مدعمة بفرقتي عين تادلس وعين بودينار، ليتم إلقاء القبض وتوقيف عناصر هذه العصابة المقدر عددهم بثمانية 08 أشخاص، كما أسفرت العملية على حجز بندقية صيد بحري، 28 قرص مهلوس نوع بريقابلين، 12 قرص مهلوس نوع كيتيل، 31 غ من الكيف المعالج، أربعة سيوف من الحجم الكبير، 02 عصي خشبية، سكينين (02) من الحجم الصغير .تم إنجاز محضر قضائي في حق الموقوفين من أجل تكوين عصابة أحياء وسيتم تقديم الموقوفين فور الإنتهاء من التحقيق.