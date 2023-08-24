المهاجم جالو يكشف أهدافه مع شباب بلوزداد

أدلى المهاجم الجديد لشباب بلوزداد، لمين جالو، اليوم الخميس، بتصريحات إلى صفحة الرسمية الخاصة بالنادي على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، كاشفا أهدافه مع بطل الجزائر في الموسم الجديد.

وقال جالو أنه أمضى عقدا مع شباب بلوزداد صاحب الأربع بطولات وطنية على التوالي، واصفا الفريق بـ"الكبير والذي يتمتع بسمعة واسعة في الجزائر وحتى على المستوى الإفريقي".

وعبر ذات المتحدث عن سروره الكبير لكونه أصبح جزء من هذا النادي العريق.

وأكد المهاجم أنه التحق بالفريق لكي يقدم الكثير، خاصة تسجيل الأهداف والمساهمة في تحقيق نتائج جيدة.

ولم يخفي جالو هدفه المتمثل في الذهاب بعيدا رفقة نادي العقيبة في منافسة رابطة الأبطال الإفريقية الموسم المقبل.

وكان المهاجم الدولي الغامبي قد التحق، رسميا، بصفوف شباب بلوزداد، أمس الأربعاء، بعقد يمتد إلى غاية صيف 2025.