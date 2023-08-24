المدية: توقيف 4 أشخاص متهمين بترويج الأقراص المهلوسة

تجسيدا للخطط العملياتية المسطرة من قبل قيادة المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالمدية في مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، خاصة المتعلقة بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية سجلت وحدات المجموعة خلال 48 ساعة الماضية عدة عمليات متفرقة مكنت من إحباط ترويج 301 قرص مهلوس بإقليم ولاية المدية.

العملية الأولى تمت على إثر معلومات تحصلت عليها فرقة الأمن والتحري بالبرواقية تفيد قيام شخصين بالمتاجرة بالأقراص المهلوسة ببلدية البرواقية، وبعد التحريات والاستقصاءات المكثفة أسفرت العملية من محاصرة المشتبه فيهما البالغان من العمر (40،38) سنة وتوقيفهما بإحترافية عالية بالرغم من محاولة يائسة للفرار مع. علبة سجائر بھا 42 قرص مهلوس نوع بريقابالين مقصوصة ومعدة للبيع، على إثر ذلك تم اقتياد المشتبه فيهما لمقر حجز الفرقة لمواصلة التحقيق.

اما العملية الثانية جاءت بعد التحقيق المفتوح من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوغزول ليفضي من خلالها توقيف شخص عشريني يبلغ من العمر 27 سنة لضلوعه في قضية بيع وترويج الأقراص المهلوسة بطريقة غير شرعية عبر أحياء مدينة بوغزول مع ضبط 244 قرص مهلوس من نوع بريقا بالين. من جهة أخرى تمكنت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بسدراية التابعة للكتية الاقليمية سلیمان من توقيف الأقراص المهلوسة ويتعلق الأمر بالمسمى (ب) م) البالغ من العمر 26 سنة، لتورطه في قضية حيازة 15 قرص مهلوس بغرض البيع عبر أحياء بلدية سدراية. بيني أحد مروجي في الأخير تضع المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمدية الرقم الأخضر 1055 وموقع الشكاوي المسبقة والاستعلام عن بعد تحت تصرف المواطنين من أجل التبليغ عن أية جرائم أو للتكفل بجميع انشغالاتهم .