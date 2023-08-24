سجاتي ومولى في نهائي سباق الـ800م

ستكون الجزائر ممثلة بعدائين في نهائي سباق الـ800 متر ضمن بطولة العالم لألعاب القوى المقامة حاليا في العاصمة المجرية، بودابست.

وحجز العداء سليمان مولى بطاقة التأهل إلى النهائي باستحقاق، اليوم الخميس، بعد فوزه بسباق الـ800م، المجموعة الأولى من نصف النهائي، بزمن قدر 1.43.93د.

وبعده مباشرة، تألق زميله جمال سجاتي بعدما حل ثانيا في سباق الـ800م، المجموعة الثانية من نصف النهائي، حاجزا بطاقة التأهل إلى النهائي.

وستكون كل آمال الجزائر معلقة على هذا الثنائي من أجل الحصول على ميدالية على الأقل في بطولة العالم، علما أن سجاتي تحصل على الميدالية الفضية في النسخة الفارطة.