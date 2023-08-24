توأمة بين الجزائر وتركيا في هذا المجال

استقبل وزير الصحة، عبد الحق سايحي، عشية اليوم الخميس، بمقر الوزارة المكلف بالأعمال بسفارة جمهورية تركيا بالجزائر، اوميت الباسلان كيليك، وذلك بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

ووفق بيان الوزارة "خصص هذا اللقاء لمناقشة محتوى مذكرة تفاهم حول عملية التوأمة بين مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة ونظيره التركي بإسطنبول تطبيقا وتنفيذا للتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم خمسة جويلية الفارط عند تدشينه لهذا المستشفى الجديد والقاضية بضرورة إقامة مشاريع توأمة مع كبرى المستشفيات في العالم وبالخصوص بتركيا والتي لها تجربة رائدة في مجال طب الحروق".

وسب ذات البيان "سوف تتجسد هذه التوأمة في الأسابيع القادمة بعد التوقيع على مذكرة تفاهم المقترحة من قبل السلطات المختصة بتركيا وذلك قبل نهاية شهر سبتمبر من السنة الجارية والتي ترتكز على تبادل الخبرات والمعارف ونقل التكنولوجيا مع برمجة زيارات متبادلة لأطباء البلدين بالإضافة إلى تنظيم لقاءات تشاورية تقنية ولقاءات علمية ودورات تطبيقية وعملية في مجال طب وجراحة الحروق".