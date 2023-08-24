نحو انضمام الجزائر إلى البنك الجديد للتنمية

تحادث وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الخميس بجوهانسبورغ (جنوب إفريقيا)، مع رئيسة البنك الجديد للتنمية، ديلما روساف، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وجرى هذا اللقاء على هامش أشغال قمة "البريكس" التي عقدت في جوهانسبرغ من 21 إلى 24 أغسطس الجاري، يضيف ذات المصدر.

وتناول اللقاء، حسب البيان، "نقاشا موسعا حول ملف انضمام الجزائر إلى البنك الجديد للتنمية، وهو بنك دولي يهدف إلى دعم مشاريع التنمية في الدول النامية".

وخلال هذا اللقاء، "أعربت رئيسة البنك عن قناعتها بشأن قبول طلب الانضمام في الجلسة المقبلة لمجلس محافظي البنك، المقرر عقدها شهر سبتمبر المقبل".

كما تمت، بالمناسبة، مناقشة الإجراءات العملية المتعلقة بمسار العضوية، حيث أكدت رئيسة البنك أن "مجموع الدول الأعضاء في مجلس المحافظين قد أبدوا دعمهم لترشح الجزائر"، حسب ذات المصدر.