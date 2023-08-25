موجة حر شديدة ابتداء من يوم غد

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، من موجة حر شديدة، على وسط وغرب البلاد.

وأوضحت نشرية خاصة، أن موجة حر تتعدى 44 درجة تجتاح سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف، المدية، عين الدفلى ، البويرة ، تيزي وزو، تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، تيبازة، البليدة، الجزائر، بومرداس ، وذلك ابتداء من يوم غد السبت.

فيما أفادت ذات المصالح، أن موجة حر تتعدى 40 درجة، تجتاح ولايات سكيكدة، عنابة والطارف، وذلك ابتداء من التاسعة صباحا إلى غاية التاسعة مساء.

كما يرتقب تسجيل خلايا رعدية قد تؤدي إلى تساقط أمطار محلية بولايتي برج باجي مختار وعين قزام، وذلك ابتداء من منتصف نهار اليوم إلى غاية منتصف الليل.

وستعرف ولايات أدرار وعين صالح، رياح قوية مرفوقة بزوابع رملية وذلك من التاسعة صباحا إلى غاية السادسة مساء.