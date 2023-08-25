تقديم موعد لقاء أولمبي الشلف ـ باندل أنسورنس

أعلنت اليوم الجمعة، إدارة أولمبي الشلف عن تغيير موعد مباراة الفريق ضمن إياب الدور التمهيدي الأول من منافسة " كأس الكونفدرالية الإفريقية " والمبرمجة غدا السبت.

وجاء عبر الصفحة الرسمية للأولمبي:" نظراً لوجود عطب على مستوى الأضواء الكاشفة و عدم جاهزيتها بنسبة 100% فقرر الإتحاد الإفريقي بعد إخطاره بالموضوع على تغيير توقيت لقاء الغد بين فريقنا " أولمبي الشلف الجزائري " و " باندل أنسورنس النيجيري " و تقديمه عن موعده المُحدد، حيث ستعطى إشارة بدايته بصفة رسمية في تمام الخامسة مساءً ( 17:00 ) بملعب " سالم مبروكي " بـ الرويبة ( الجزائر العاصمة ) عوض الثامنة و النصف ليلاً ( 20:30 ) كما كان مبرمجاً سابقاً ".

يذكر أن الأولمبي انهزم في لقاء الذهاب بهدف دون رّد.