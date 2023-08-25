ترقب بخصوص بن طالب وهذا ما قاله رئيس ليل

ينتظر نادي ليل الفرنسي، الفصل في ملف الدولي الجزائري نبيل بن طالب الذي تعطلت صفقة إنتقاله للدوري للفريق لأسباب صحية.

وقال رئيس الفريق أولييفيه ليتانغ في تصريحات نقلها موقعlavoixdunor:" الجميع يتحدث عن لجنة طبية لكنها مجموعة من الخبراء، اجتاز نبيل فحوصات إضافية (أمس الخميس)، ونحن ننتظر موقف هذه المجموعة من الخبراء وطاقمنا الطبي لمعرفة ما إذا كنا سنتمكن أخيرًا من الترحيب به وتوقيع عقده".

وأضاف:" سنعرف ذلك سريعًا الآن، ولا أعرف ما إذا كان سيكون اليوم (الجمعة) أو السبت، نحن نعتمد على نبيل، لقد اقتربنا كثيرًا خلال الشهر الماضي، إنه اختبار خاص، الآن علينا أن ننتظر بضع ساعات، بضعة أيام".