رئيس ليل: "علينا إيجاد حل لمشكلة وناس"

تعرض الدولي الجزائري، آدم وناس إلى إصابة جديدة خلال مواجهة ريجيكا الكرواتي ضمن اللقاءات التصفوية المؤهلة لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وعاد " مدلل " جمهور ليل مؤخرا من إصابة غيبته عن زملاءه وكان ذلك خلال الجولة الأولى من " الليغ" وسجل هدفا مميزا في شباك نانت. رئيس ليل، ليتانغ أكد أن الأمر لن يطول ويجب إيجاد حل لهذه الوضعية.

وقال عقب اللقاء المباراة في تصريحات نقلتها صحيفة " واست فرانس الجهوية"، " إذا قمنا بالحصيلة، فقد كانت هناك إصابات متكررة، علينا أن نعرف السبب، لقد رأيناه ضد نانت، لقد دخل إلى الملعب، ولديه موهبة لا تصدق، الشيء المهم بالنسبة للنادي، والمدرب، هو أن يكون لديه لاعبون ثابتون مع مرور الوقت، ولديهم القدرة على التواجد بشكل منتظم وتكرار الأداء العالي المستوى في المباريات".

وختم:" نحن بحاجة لإيجاد حل لمشكلة آدم، عندما يكون حاضرا معنا، يمكنه مساعدتنا، نحن بحاجة له دائما".