الإطاحة بشبكة سرقة المنازل بالعاصمة

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء بالعاصمة بشبكة إجرامية مختصة في سرقة المنازل بالتسلق ليلا.

وأفاد بيان لشرطة العاصمة اليوم الجمعة، أن مصالحها ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء، أوقفت شبكة إجرامية متكونة من 3 أشخاص مسبوقين قضائيا ينحدرون من ولايات مختلفة، عن قضية التسلق من داخل منزل مع توافر ظرف التعدد والليل والمشاركة.

وتمت قضية الحال تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا، حيث تمكن خلالها عناصر الفرقة ذاتها من الإطاحة بجميع عناصر الشبكة المتكونة من 3 أشخاص مشتبه فيهم في القضية.

وبعد تنفيذ أذونات بالتفتيش لمساكن المشتبه فيهم، تم ضبط وحجز مبلغ مالي يُقدر بــ 7.030.000 دينار مسروق، مبلغ مالي بالعملة الصعبة يُقدر بــ 710 أورو.

ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملف إجراء جزائي.