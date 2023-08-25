اتحاد خنشلة: مستجدات بخصوص الملعب والاستقدامات

كشف رئيس نادي اتحاد خنشلة، وليد بوكرومة عن مستجدات بخصوص الملعب وكذا الميركاتو الصيفي.

وقال المتحدث في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية للنادي على الفايس بوك:" الأشـغال ستنـطلق يـوم السـبت القـادم بملـعب الشهيـد حـمام عـمار لتغيـير أرضـية المـلعب".

مضيفا:" المعسكر الإعدادي سيـكون بعيـن الدراهـم التونسـية يوم الـ 27 أو الـ 28 أوت لمدة 10 أيام تتـخلله 3 مباريات وديـة.

وأردف بوكرومة:" لم ننتهـي بعـد من عمـلية الاسـتقدامات، ونـحن في اتصـالات متـقدمـة مـع بعـض اللاعبـين في المنـاصـب التـي تنـقص الفـريـق وسنحاول توفـير كـل مايلزم لضـمان إنطـلاقـة جيـدة".

وبخصوص رزنامة المحترف الأول التي تم الكشف عنها أمس الخميس فعلّق بوكرومة:" الرزنامة وضعـتنا في الـبداية مـع فـرق لها خـبرة كبـيرة في القـسم الأول، لكن سنسـيرها مبـاراة بمـباراة وسنـحاول تسـجيل نـتائـج إيجـابيـة".