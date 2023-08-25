غليزان: مسبوق قضائيا في قبضة الشرطة

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة مازونة في غليزان من توقيف مسبوق قضائيا، بالغ من العمر54 سنة مبحوث عنه من قبل الجهات القضائية، وضبط 133 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام بمسكنه العائلي، كما تمكنت المصلحة الولائية للأمن العمومي من استرجاع مركبة محل بحث دولي من لدن الأنتربول. وجاءت القضية الأولى بعد الاستغلال الجيد لمعلومات وردت إلى فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة مازونة مفادها وجود شخص مسبوق قضائيا بصدد ترويج كمية من المشروبات الكحولية بمسكنه العائلي بمازونة. وبعد التنسيق مع النيابة واستصدار إذن بالتفتيش تم توقيفه وضبط داخل مسكنه على 133 وحدة من المشروبات الكحولية وبعد تنقيطه تبين أنه محل بحث من طرف العدالة. وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية. وفي سياق أخر، تمكنت المصلحة الولائية للأمن العمومي ممثلة في فرقة الدراجين من توقيف مركبة سياحية من نوع فولكسفاغن وبعد تنقيطها على مستوى منظومة الاتصال للأنتربول تبين أنها محل سرقة من إحدى الدول الأجنبية ليتم تحويلها للمصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.