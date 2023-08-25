أيت جودي مدربا لشبيبة تيارت

أكد رئيس بلدية تيارت، العربي وضاحي توصله إلى إتفاق نهائي مع المدرب عزالدين أيت جودي لتولي الإشراف على العارضة الفنية للفريق شبيبة تيارت الناشط في بطولة القسم الثاني هواة، مجموعة وسط غرب للموسم الجديد.

و كشف رئيس بلدية تيارت في تصريح ل "الخبر" عن الموعد المحدد لانطلاق تحضيرات الفريق هذا الإثنين، بقيادة المدرب الجديد، الذي سيكون أمام تحديات كبيرة لبناء فريق تنافسي عقب الهحرة الجماعية لركائز الفريق في الموسم الماضي.

وجاء هذا الاتصال بعد يومين من تحويل تسيبر شؤون فريق شبيبة تيارت للبلدية وبمرافقة لمديرية الشباب و الرياضة، بصفة مؤقتة إلى غاية ظهور مترشح لرئاسة الفريق، عقب حالة العزوف التي ميزت 4 جمعيات عامة إثر الاستقالة الجماعية لأعضاء و رئيس المكتب المسير السابق بقيادة مراد أيت مولود الذي عين مناجيرا لرائد القبة.