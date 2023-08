21 morts par noyade en une semaine

Les services de la Protection civile ont enregistré en une semaine (18-24 août) 21 morts par noyade, dont 18 au niveau des plages.

Le chargé d'information à la Direction générale de la Protection civile, le Lieutenant Youcef Abdat, a indiqué à l'APS, que les services de la Protection civile "ont enregistré, entre le 18 et le 24 août, 21 morts par noyade, dont 18 au niveau des plages et 3 au niveau des plans d'eau".

Des chiffres qui portent le nombre total de morts par noyade, depuis le 1er juin 2023 à "243 morts, dont 177 au niveau des plages et 66 au niveau des plans d'eau", selon le responsable.

Le nombre d'interventions de la Protection civile au niveau des plages depuis le début de la saison estivale "s'élève à 62.524 interventions, qui ont permis de sauver 41.094 personnes", a-t-il ajouté.