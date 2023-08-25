صدور القرار النهائي في حق قناة السلام

قررت سلطة ضبط السمعي البصري تعليق "جميع برامج" قناة السلام TV لمدة عشرين يوما ابتداء من تاريخ التوقيف المؤقت المتخذ سابقا ضد القناة عقب بثها يوم 10 من الشهر الجاري، لفيلم يحتوي على لقطات منافية للقيم الدينية ولأخلاق المجتمع الجزائري، حسبما أفاد به اليوم الجمعة بيان للسلطة.

وذكرت السلطة في بيانها أنه تم اتخاذ "قرارا مؤقتا" بـ"تعليق" جميع برامج قناة السلام TV إلى غاية البت النهائي في الموضوع واستدعاء مدير القناة لتقديم توضيحات بعد تسجيل "خروقات مهنية وأخلاقية" تحتوي على "مضامين ومشاهد منافية للقيم الدينية وخدشا لأخلاق المجتمع الجزائري" وهو ما "يخالف دستور وقوانين الجمهورية الملزمين بضرورة احترام الآداب العامة والنظام العام" وكذا "الالتزام بالمرجعية الدينية والتقيد بالمهنية وروح المسؤولية لتفادي أي انزلاقات تحاول كثير من الأطراف استغلالها لأهداف سياسوية مستغلة العواطف الدينية للمجتمع عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي".

وأضاف ذات المصدر أن مدير القناة وبعد حضوره لمقر السلطة قدم "اعتذار القناة واعترف بالخطأ الناتج حسبه لسوء تقدير في قراءة هدف الفيلم وهدف بث المشهد الذي أثار ضجة كبيرة"، ملفتا إلى أن سلطة ضبط السمعي البصري أكدت "كما كان في عديد المرات بضرورة الرقابة المسبقة من طرف كل القنوات السمعية البصرية لجميع البرامج التي تعرض للجمهور".

وعلى ضوء ما سبق وبعد دراسة الموضوع من جميع الجوانب، تم "تعليق جميع برامج قناة السلام TV لمدة عشرين يوما ابتداء من تاريخ التوقيف الموقت المتخذة سابقا ضد القناة"، يشير ذات البيان.