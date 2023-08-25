زيارة مرتقبة للرئيس البينيني إلى الجزائر

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الجمعة في بيان لها، عن زيارة مرتقبة للرئيس البنيني، باتريس تالون، إلى الجزائر، بدعوة من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من أجل إعطاء انطلاقة نوعية جديدة للعلاقات بين البلدين.

وبمناسبة زيارته اليوم الجمعة لعاصمة جمهورية البنين، كوتونو، في إطار الجولة الدبلوماسية التي يقوم بها بتكليف من رئيس الجمهورية، أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف محادثات مطولة مع نظيره البنيني، باكاري أجادي أوشلغون، "تطرق خلالها الوزيران لزيارة الرئيس باتريس تالون إلى الجزائر بدعوة من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون".

واتفق الطرفان على "طرق التحضير الناجع لهذه الزيارة من أجل إعطاء انطلاقة نوعية جديدة للعلاقات بين الجزائر والبنين"، حسب البيان.