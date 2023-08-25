إيطاليا تدعم جهود الجزائر

تلقّى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من نظيره الايطالي أنطونيو تاجاني.

وحسب بيان وزارة الخارجية، أعرب وزير خارجية إيطاليا عن دعم حكومة بلاده وتثمينها عالياً لمبادرة الرئيس عبد المجيد تبون بإيفاد مبعوثين إلى النيجر ودول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بغية توفير الشروط الضرورية لتغليب منطق الحل السياسي للأزمة في النيجر.

وفي ذات السياق، أشار تاجاني أن إيطاليا تشاطر تماما قلق الجزائري بشأن تداعيات خيار اللجوء إلى استعمال القوة، مؤكداً استعداد بلاده لمساندة جهود الجزائر ودعم مساعيها لتهدئة الأوضاع والعمل على تحقيق العودة إلى النظام الدستوري في النيجر عبر السبل السلمية.