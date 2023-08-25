رصد سلالة شديدة التحور من فيروس كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية أن سلالة شديدة التحور من فيروس كورونا تحمل اسم (بي.إيه.2.86) رُصدت في سويسرا وجنوب إفريقيا والدانمارك والولايات المتحدة وبريطانيا، فيما يختبر علماء مدى كفاءة لقاحات كوفيد-19 الحديثة في مكافحة هذا المتحور، حسب ما ذكرته مصادر إعلامية اليوم الجمعة.

وكشف مسؤول بارز بمنظمة الصحة العالمية أن إحدى سلالات فيروس كورونا شديدة التحور وتحمل اسم (بي.إيه.2.86) رُصدت في سويسرا وجنوب أفريقيا والدانمارك والولايات المتحدة وبريطانيا.

ولدى (بي.إيه.2.86)، أحد متحورات أوميكرون، أكثر من 35 طفرة في أجزاء رئيسية من هيكل الفيروس مقارنة بالمتحور (إكس.بي.بي.1.5) الأكثر انتشارا في أغلب عام 2023، وهو عدد طفرات يتساوى تقريبا مع متحور أوميكرون الذي تسبب في عدد إصابات قياسي بالمقارنة مع سلفه.

ورصد هذا المتحور لأول مرة في الدانمارك يوم 24 جوان الماضي، وبعدها في عدد من الدول لدى مرضى تظهر عليهم أعراض الإصابة وفي الفحوصات التقليدية في المطارات وفي عينات من مياه الصرف.

وقال 12 عالما من أنحاء العالم أنه على الرغم من أهمية تتبع المتحور (بي.إيه.2.86)، فمن غير المرجح أن يتسبب في موجة جارفة من الإصابات والوفيات الشديدة نظرا لتحصين اللقاحات للدفاعات المناعية في أنحاء العالم ولحدوث إصابات سابقة.