Attaf entame des concertations avec son homologue béninois

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, est arrivé vendredi à Cotonou (Bénin), dans le cadre de la tournée diplomatique qu'il effectue, chargé par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, où il s'est longuement entretenu avec son homologue béninois, Adjadi Bakari Olushegun, a indiqué un communiqué du ministère.

A cette occasion, les deux parties ont passé en revue les récents développements de la crise en République du Niger et les moyens de contribuer à apaiser la situation et d'œuvrer en faveur d'un retour à l'ordre constitutionnel dans le pays pour préserver sa sécurité et sa stabilité, conformément à ce qui a été convenu par les présidents des deux pays,Abdelmadjid Tebboune et Patrice Talon, lors de leurs concertations téléphoniques au début de cette crise", selon la même source.

Dans ce cadre, "les deux parties ont affirmé leur attachement aux règles légales de l'Union Africaine (UA), instaurées lors du Sommet de l'Organisation de l'Unité africaine (OUA) tenu à Alger en 1999, visant à traiter le fléau des changements anticonstitutionnels de gouvernements".

Les deux ministres ont également échangé des informations et des analyses sur "les efforts consentis en faveur de la solution pacifique et pour éviter le recours à la force, qui risque d'exacerber les défis auxquels le Niger et la région tout entière sont confrontés".

Les deux ministres ont , par ailleurs, évoqué "la visite prochaine du Président Patrice Talon en Algérie à l'invitation de son frère, le Président Abdelmadjid Tebboune", et sont convenus des "moyens à même d'assurer une bonne préparation de cette visite visant à insuffler une nouvelle dynamique aux relations algéro-béninoises", a ajouté le communiqué.