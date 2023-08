Mort de Prigojine: Moscou dément les spéculations

Le Kremlin a démenti vendredi avoir ordonné l'assassinat spectaculaire du chef du groupe Wagner Evguéni Prigojine qui nourrit les conjectures des Occidentaux et a fait rentrer dans le rang les paramilitaires sommés de prêter serment de "loyauté" à la Russie.

"C'est un mensonge absolu, il faut aborder cette problématique en se fondant sur des faits", affirme Dmitri Peskov, le porte-parole du président russe.

"C'est un mensonge absolu, il faut aborder cette problématique en se fondant sur des faits", a affirmé Dmitri Peskov, le porte-parole du président russe, interrogé sur les insinuations de dirigeants occidentaux selon lesquelles la présidence russe a orchestré le crash de l'avion mercredi.

"Actuellement, autour de la catastrophe aérienne et des morts tragiques de passagers, notamment d'Evguéni Prigojine, il y a beaucoup de spéculations et on sait bien dans quelle direction on spécule en Occident", a-t-il aussi dit.

Selon Peskov, l'enquête sur les causes de la chute de l'avion suit son cours. Il a relevé que Vladimir Poutine avait lui-même dit jeudi en "attendre les résultats".