هذه أسباب غياب الجامعات الصيفية

على عكس ما جرت عليه العادة خلال السنوات السابقة، شهد تقليد تنظيم الأحزاب السياسية جامعاتها الصيفية تراجعا ملحوظا خلال الصيف الجاري، فلحد الآن لم تنظم سوى حركة البناء الوطني جامعتها الصيفية الشهر الماضي، في حين يرتقب أن تنظم بعض الأحزاب الأخرى، على غرار حمس، جامعاتها نهاية الصيف الجاري.

كانت الجامعات الصيفية تقليدا سائدا خلال فترات الانفتاح السياسي في الجزائر بعد دستور عام 1989، وقد ابتكرته الأحزاب الاشتراكية من أجل التكوين السياسي للمنخرطين والأعضاء، لكنها اليوم باتت تشهد تراجعا ملحوظا. وفي قراءة للأسباب تتباين مواقف الأحزاب والخبراء، لكنها تنحصر في مجملها في وضعية المناخ السياسي في البلاد أو مشاكل حزبية، خاصة الانشقاقات وقلة الميزانية.

وقال عضو في المكتب السياسي لحزب العمال إن "الجامعات الصيفية التي اعتاد الحزب تنظيمها تعتمد بالأساس على مساهمات المناضلين، في حين أنها تتطلب تكاليف عالية في وقت تراجعت القدرة الشرائية للمناضلين"، وبالتالي هذا الوضع يوضح، حسب المتحدث، كيف يؤثر انهيار القدرة الشرائية على العمل السياسي. وكشف العضو القيادي أن "حزب العمال قرر تعويض الجامعة الصيفية بلقاءات جهوية على غرار جيجل، مع إجراء مناقشات على مستوى بقية المكاتب". كما أوضح أن الحزب قرر تخصيص يوم للتكوين في كل اجتماع للهيئات القيادية ."وختم مؤكدا أن "عدم انعقاد الجامعات الصيفية ليس بسبب نقص المواضيع الهامة ومن بينها أزمة النيجر، كونها مسألة تمس الأمن القومي بشكل مباشر، وإنما يرتبط بالمضايقات التي تتعرض لها الأحزاب".

بدوره أكد عضو مجلس الأمة، احدادو مهني، أن حزب جبهة القوى الاشتراكية تفرغ للاحتفال بالذكرى الستين لتأسيسه، وبالتالي لم ينظم جامعة صيفية هذه السنة. من جانبه يرى القيادي في حزب الفجر الجديد، حليم بن بعيبش، أن "تراجع انعقاد الجامعات الصيفية لدى الأحزاب السياسية بشكل عام يعود لسببين رئيسيين: أولا المشكل المادي وثانيا مشكل متعلق برؤية الحزب".

وأوضح المتحدث في اتصال مع "الخبر": "أما المشكل المادي فكثير من الأحزاب تعاني ماديا، ما يجعلها غير قادرة على تحمل التكاليف المالية للجامعات الصيفية". وتابع مستدركا "لكن هناك أحزابا لديها القدرة المالية لكنها لا تنظم الجامعات الصيفية، لأنها في اعتقادها هي مجرد لقاءات لا فائدة منها، رغم أن التنشئة والتكوين السياسي يعتمد بالأساس على الدورات التكوينية التي تكون محور الجامعات الصيفية للأحزاب السياسية".

شرعية البقاء

من جانبه كشف عضو قيادي في حزب جبهة التحرير الوطني أن "غياب الجامعات الصيفية يتجاوز الجانب المادي، حيث إن الأحزاب الكبرى تحظى بمساهمة الدولة حسب عدد أعضاء المجلس الشعبي، تضاف إليها مساهمات المنخرطين".

واعتبر القيادي أن "الجيل الجديد من القيادات الحزبية يتفادى تنظيم الجامعات الصيفية، كونها تخلق فضاء لالتقاء المنخرطين والأعضاء وتبادل الأفكار وكذا تقييم وضعية الحزب، وهو ما قد يخلق نوعا من المعارضة الداخلية"، وبالتالي القيادات التي تتخوف من فقدان مكانها باتت تتفادى، حسب المصدر ذاته، تنظيم الجامعات الصيفية. وختم المتحدث مؤكدا أن هذا الوضع لا يتماشى مع ما طالب به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أكد على ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية عن طريق الأحزاب التي باتت ترمي بثقل التوعية على السلطة والمؤسسة العسكرية.

أما المحلل السياسي عدنان محتالي فيرى أن تنظيم الجامعات الصيفية له ارتباط مباشر بنشاط الأحزاب نفسه، وقال في اتصال مع "الخبر": "كما نرى في الجزائر وعلى عكس الدول التي تتمتع مجتمعاتها بوعي سياسي عال، فإن نشاط الأحزاب ليس دائما ومستمرا وإنما ظرفي، يرتبط بالمحطات الانتخابية".

وتابع: "لقد قامت الدولة الجزائرية بتنظيم كل من الانتخابات الرئاسية، التصويت على الدستور وكذا الانتخابات البرلمانية والمحلية في مجال زمني ضيق نسبيا، وهذا ما تسبب في حصر النشاط الحزبي في ذلك المجال وخلق حالة فراغ بعد ذلك ودخول الأحزاب في ما يشابه حالة سبات ألقى بظلاله على تنظيم الجامعات الصيفية أيضا".

وفيما يتعلق بالمشكل المادي قال المحلل إن "تمويل الأحزاب هو ما يضمن قيامها بنشاطاتها السياسية وأن هذا التمويل مرتبط بالاستحقاقات الانتخابية، سواء أكان من طرف الدولة أو تحصيل مساهمات المناضلين". وتابع أن "غياب الاستحقاقات يعني تراجع تمويلات الدولة ومساهمات المناضلين، وهذا ما قد يخفض من قدرة الأحزاب على تنظيم نشاطات حزبية بما في ذلك الجامعات الصيفية".

تقليد جديد

بينما تتحرك أحزاب لتنظيم جامعات صيفية تتمحور برامجها بين مناقشة وتقييم النشاط السنوي وتكوين المناصرين الشباب تسير أخرى بشكل دوري إلى مناسباتي لتنظيم ندوات صحفية وفترات دراسية، كما برز توجه جديد نحو أكاديميات التكوين، وهي تجربة قامت بها أحزاب وتبنتها أخرى، لكن الفكرة تبدو في طور التوسع والتعميم.

وتتعدد أسباب لجوء الأحزاب إلى أكاديميات التكوين، ومنها أن أحزابا وجدت حرجا في وجود منتخبين في المجالس الشعبية بما فيها البرلمان لا يملكون مستوى جامعيا أو تعليما عاليا ولا ثقافة سياسية ولا ثقافة الدولة، وبالتالي تعمل على تثقيف منتخبيها.

ويؤكد انتقال الأحزاب السياسية إلى نمط أكاديميات التكوين السياسي وإنشاء برامج لصنع القيادات الشبابية على تحول كبير في العمل الحزبي، من خلال اختيار الاتجاه العلمي والبيداغوجي في آليات التنشئة السياسية للكوادر القيادية الشابة، ما يجعل الجامعات الصيفية تختزل أدوراها في طرح الانشغالات الحزبية ومناقشة الحلول والبحث عن التموقع في المشهد السياسي.