اتحاد علماء إفريقيا يشيد بموقف الجزائر

كشف المدير التنفيذي لاتحاد علماء إفريقيا أن المساعي التي تقودها ‫الجزائر لإنهاء الأزمة في النيجر ستؤدي إلى كبح جماح التدخل العسكري المزعوم، حسبما أورده التلفزيون العمومي.

وأكد ذات المتحدث أن الموقف الجزائري من الأزمة النيجرية حيادي، متزن وشامل، والجزائر سعت منذ البداية إلى حلحلة الأزمة بطريقة دبلوماسية مستبعدةً خيار العنف وإراقة الدماء.

وأضاف أن موقف الجزائر من الأزمة النيجرية مشرف وسيؤهلها لإيجاد حل سلمي من خلال تكاتف جهودها مع الوسطاء السابقين، حيث تتمثل مساعي الجزائر في المشاورات الدبلوماسية التي يجريها وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف قد تجنب ‫النيجر والمنطقة بأسرها ويلات الحرب.