بوعزة في العارضة الفنية لشباب المشرية

تأكد رسميا استقدام إدارة نادي شباب المشرية للمدرب بوعزة عبد اللطيف من أجل الإشراف على العارضة الفنية للفريق خلال الموسم الرياضي الجديد.

بوعزة الذي أشرف على أندية كبيرة على غرار مولودية وهران وجمعية وهران وسريع غليزان ستكون له تجربة جديدة مع فريق شباب المشرية الذي يراهن على وجوه جديدة بعدما فضل العديد من لاعبيه الأساسيين الإمضاء في أندية أخرى كما هو الحال بالنسبة للقائد زحزوح يوسف الذي تنقل إلى ترجي مستغانم.

وأمام الوافد الجديد وقت قصير لاختبار قدرات وإمكانيات اللاعبين الذين طعموا التشكيلة قبل رسم معالم العناصر الأساسية التي سيعول عليها في بطولة هذا الموسم.

ورغم عدم تسرب أية معلومات من إدارة النادي بخصوص مدة العقد والأهداف المسطرة ،إلا أن الأنصار متفائلين بالخيارات التي يقوم بها المكتب المسير الذي التقى بوالي الولاية الأسبوع الماضي وتلقوا ضمانات لتقديم المساعدة والدعم المالي للعب الأدوار الأولى في المنافسة وتشريف ألوان المدينة وسمعة الكرة المشراوية.