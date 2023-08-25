رئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الزميل زرفاوي عبد الله

قدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، اليوم الجمعة، تعازيها في وفاة الزميل زرفاوي عبد الله.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية "ببالغ الحزن والأسى، بلغ المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، المراسل الصحفي بجريدة 'الخبر' من ولاية تبسة عبد الله زرفاوي".

وأضاف ذات البيان "على إثر هذا المصاب، تتقدم المديرية العامة للاتصال، بأخلص تعازيها وعميق مواساتها، إلى عائلة الفقيد وإلى زملائه بالجريدة، وإلى الأسرة الإعلامية كافة .. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتوفي الزميل، صباح اليوم الجمعة، إثر سكتة قلبية، حيث كان الفقيد مراسلا لـ"الخبر" من ولاية تبسة.