غلق مؤقت لمخابر "هوب فرما"

قررت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني غلق مؤقت للمؤسسة الصيدلانية لتصنيع المواد الصيدلانية الموجهة للطب البشري " ش.ذ.م.م هوب فارم" SARL HUP.P PHARMA بسبب انتهاك قواعد الممارسات الحسنة للتصنيع.

وأفادت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، أنه "تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرخ في 11 رجب 1442 الموافق لـ 23 فيفري 2021 المتعلّق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها، قامت مصالح وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني يوم 24 أوت 2023 بالغلق المؤقت للمؤسسة الصيدلانية لتصنيع المواد الصيدلانية الموجهة للطب البشري " ش.ذ.م.م هوب فارم" SARL HUP.P PHARMA بسبب انتهاك قواعد الممارسات الحسنة للتصنيع".