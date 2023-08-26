الجلفة: وفاة شاب متأثرا بلدغة أفعى

توفي الشاب حمادة عمراني 30 سنة وأب لطفل وطفلة ليلة البارحة بمستشفى المجاهد محاد عبد القادر متأثرا بلدغة أفعى تعرض لها أثناء مزاولة عمله بأحد عنابر تربية الدواجن ببلدية دار الشيوخ حيث فوجئ بوجود أفعى هاجمته وعضته بأنيابها وتم نقله على جناح السرعة إلى المستشفى ورغم محاولات الأطباء على مدار عشرة أيام كان التعاطف معه كبيرا من طرف أبناء الولاية ككل وكان الجميع يجمع له كميات من الدم ويتابع حالته الصحية ،غير أنه لفظ أنفاسه ليلة البارحة بمستشفى المجاهد محاد عبد القادر بالجلفة وأما الدفن فسيكون بمقبرة حي الزريعة.