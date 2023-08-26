آخر الأخبار
إشتراك دخول
°C

الجلفة: وفاة شاب متأثرا بلدغة أفعى

مجتمع
26 أوت 2023 ()
بن جدو امحمد
0 قراءة
+ -

توفي الشاب  حمادة عمراني 30 سنة وأب لطفل وطفلة ليلة البارحة بمستشفى المجاهد محاد عبد القادر متأثرا بلدغة أفعى تعرض لها أثناء مزاولة عمله بأحد عنابر تربية الدواجن ببلدية دار الشيوخ حيث فوجئ بوجود أفعى هاجمته وعضته بأنيابها وتم نقله على جناح السرعة إلى المستشفى ورغم محاولات الأطباء على مدار عشرة أيام كان التعاطف معه كبيرا من طرف أبناء الولاية ككل وكان الجميع يجمع له كميات من الدم ويتابع حالته الصحية ،غير أنه لفظ أنفاسه ليلة البارحة بمستشفى المجاهد محاد عبد القادر بالجلفة وأما الدفن فسيكون بمقبرة حي الزريعة.

مواضيع ذات صلة
الأكثر قراءة

  • صدور القرار النهائي في حق ...

    7742 قراءة

  • هذه تأثيرات حرب النيجر على ...

    4375 قراءة