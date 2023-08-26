الرئيس الغاني يشيد بمساعي الرئيس تبون لوضع حد للأزمة في النيجر

أثنى الرئيس الغاني، نانا أكوفو أدو، اليوم السبت على الدور الهام لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وعلى مساعيه الحميدة الرامية لتقديم مساهمة فعلية لوضع حد للأزمة القائمة في النيجر.

وخلال استقباله لوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، بالعاصمة أكرا، في ختام الجولة التي كلف بها من قبل رئيس الجمهورية، أثنى الرئيس الغاني على "الدور الهام" الذي يقوم به الرئيس عبد المجيد تبون وعلى "مساعيه الحميدة الرامية لتقديم مساهمة فعلية لوضع حد للأزمة القائمة في النيجر"، حسب بيان للوزارة.

وبالمناسبة، نقل الوزير عطاف لرئيس جمهورية غانا، "تحيات أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، و أبلغه رسالة من سيادته حول الأزمة في النيجر، وآفاق تكثيف وتوحيد الجهود لترقية أسس حل سلمي يجنب هذا البلد ودول المنطقة تداعيات التصعيد المحتمل للأوضاع"، يضيف ذات البيان.

من جانبه، كلف الرئيس نانا أكوفو أدو، عطاف بنقل "تحياته وتشجيعاته لأخيه الرئيس عبد المجيد تبون".