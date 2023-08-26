"الشلفاوة" للتدارك وضمان التأهل

يلاقي مساء اليوم بداية من الساعة الخامسة مساء، نادي أولمبي الشلف على أرضية ميدان سالم مبروكي بالرويبة، ضيفه باندل أنسورنس النيجيري وذلك لحساب إياب الدور التمهيدي الأول من منافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ويسعى" الشلفاوة"، أبطال كأس الجزائر، لتدارك خسارة لقاء الذهاب بهدف دون رّد من أجل ضمان التأهل للدور المقبل من المنافسة.

وقال مدرب الأولمبي عبد القادر يعيش في تصريحات صحفية قبل المواجهة:" بالرغم من الهزيمة فإن الأجواء جيدة، صحيح تنتظرنا مهمة صعبة، لقد تحدثنا مع اللاعبين ووجهنا لهم الشكر على المجهودات التي قدموها في اللقاء الأول، نتواجد في ظروف جيدة للتحضير، سنحاول الدخول بقوة للتسجيل وضمان ورقة التأهل إلى المرحلة المقبلة".

وتم تقديم موعد المباراة، من الساعة الثامنة والنصف ليلا إلى الخامسة مساءا بسبب عطب تقني على مستوى الأضواء الكاشفة لملعب سالم مبروكي.

يذكر أن المباراة التي سيديرها طاقم تحكيم ليبي، ستكون منقولة على القناة الجزائرية السادسة.