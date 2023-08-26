عطاف: الجزائر ترفض التغييرات غير الدستورية للحكومات في إفريقيا

أكد وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أن الجزائر وغانا تشتركان في العمل على إعلاء المصالح الجوهرية لدول وشعوب القارة الإفريقية، وتمسك الجزائر التام بمبدأ حظر ورفض التغييرات الدستورية للحكومات في القارة.

وفي تصريح إعلامي في ختام زيارته إلى دول غرب إفريقيا، نانا أكوفو أدو، أكد عطاف أن الجزائر لعبت دورا بارزا في بلورة مبدأ رفض التغييرات غير الدستورية وترسيخه على الساحة القارية بمناسبة قمة الجزائر سنة 1999 لمنظمة الوحدة الإفريقية، مضيفا: "بحكم هذا الرصيد تكون الجزائر الحافظ السياسي، الأخلاقي والمعنوي لهذا المبدأ المركزي للعلاقات الإفريقية".

وفي ذات السياق، سجل عطاف خلال المحادثات التي جمعته مع الرئيس نانا أكوفو أدو والتي وصفها بـ "المثمرة"، توافقا تاما في الرؤى ووجهات النظر بين الجزائر وأكرا وكذا الحرص الدائم المشترك على تعزيز الأمن والاستقرار بما يخدم الشعبين في المنطقة.

وفي ختام المحادثات، أشاد الرئيس الغاني -يقول عطاف-بالدور الثابت والملتزم للرئيس عبد المجيد تبون في خدمة قضايا سامية وهي قضايا التتنمية والأمن في إفريقيا.