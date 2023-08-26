آخر الأخبار
إشتراك دخول
°C

"الفيفا" يتخذ قراره بخصوص رئيس الاتحاد الإسباني

رياضة
26 أوت 2023 ()
شاهر.ع / الوكالات
0 قراءة
+ -

  أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم السبت إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني للعبة لويس روبياليس مؤقتا وسط ضجة، أثارها مؤخرا خلال الاحتفال بفوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات.

وقال الفيفا في بيان: "قرر رئيس لجنة الانضباط بالفيفا، اليوم إيقاف السيد روبياليس مؤقتا عن ممارسة كل الأنشطة ذات الصلة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي".

ورفض روبياليس، البالغ 46 عاماً والمثير للجدل، تقديم استقالته الجمعة أثناء الجمعية العمومية للاتحاد، رغم حملة انتقادات واسعة النطاق، معتبراً أنه وقع ضحية حملة للتخلص منه.

مواضيع ذات صلة
الأكثر قراءة

  • صدور القرار النهائي في حق ...

    8183 قراءة

  • هذه تأثيرات حرب النيجر على ...

    4520 قراءة