شباب قسنطينة أمام حتمية الفوز على النجم الساحلي

يبحث شباب قسنطينة، مساء اليوم بداية من الساعة الرابعة بملعب " سوسة " الأولمبي عن العودة ببطاقة التأهل إلى الدور المقبل من رابطة أبطال إفريقيا أمام النجم الساحلي.

وبالرغم من الهزيمة ذهابا، بهدفين دون رّد على أرضية ميدان الشهيد حملاوي، يريد " السياسي"، إحداث المفاجأة أمام النجم الذي سيكون مدعوما بجماهيره.

ويتواجد ممثل الكرة الجزائرية أمام حتمية الانتصار لا غير من أجل مواصلة المشوار في المنافسة الإفريقية. وتم تخصيص 1350 تذكرة لفائدة جمهور الشباب، إذا سيكون الدخول مجانيا مع شرط إظهار جواز السفر.

يذكر أن، الليبي محمد آغا سيدير اللقاء الذي سيدخله النجم باللون الأحمر فيما سيلعب اشبال المدرب اليامين بوغرارة باللون الأسود وذلك بعد الاجتماع التقني الخاص بالمباراة التي ستكون منقولة على القناة التونسية الأولى.